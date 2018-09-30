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رياضة

بني عبيد يتأهل للدور التمهيدي الخامس بكأس مصر.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تأهل فريق بني عبيد إلى الدور التمهيدي الخامس لكأس مصر بعد الفوز على سبورتج كاسل بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الدور التمهيدي الرابع من بطولة كأس مصر.

ويملك فريق بني عبيد ذكرى رائعة في دور ال32 من بطولة كأس مصر حيث حقق في موسم 2008 فوزا مثيرا على الزمالك بهدف دون رد أحرزه السيد مندوه في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

ويلتقي بني عبيد منافسه مركز شباب تلا علي ملعب بني عبيد يوم الأربعاء المقبل،ضمن منافسات الدور التمهيدي الخامس من بطولة كأس مصر .

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