إصابة 3 أطفال أشقاء بحالة تسمم بعد تناولهم جبنة بيضاء

أصيب 3 اطفال أشقاء بقرية المسين بمركز الدلنجات البحيرة "بحالة تسمم غذائى وإعياء شديد" بعد تناولهم جبنة بيضاء من أحد محلات البقالة بالقرية، وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.



اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام بوصول كل من: "ع م ط" 13 سنة، طالب، و"م" 10 سنوات طالب، و"أ" 5 سنوات (شقيقى الأول)، ومقيمين قرية المسين بدائرة المركز مصابين بـ"حالة إعياء وقىء "ادعاء تسمم غذائي" وحالتهم مستقرة .. وتم حجزهم تحت الملاحظة.



بسؤال والدتهم "ف أ ح" 38 سنة مُدرسة ومقيمة بذات الناحية.. قررت بتناول أبنائها جبنة بيضاء مُشتراه من محل سوبر ماركت الصالح ملك المدعو "و م ص" 40 سنة تاجر، ومقيم بذات الناحية، وعقب ذلك شعروا بحالة إعياء وآلام بالبطن وقيء وتم نقلهم للمستشفى واتهمت صاحب المحل بالتسبب فى ذلك.