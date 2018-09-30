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أخبار العالم

مشاهد كارثية.. إعصار ترامي القوي يدمر اليابان.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:49 ص
آثار الدمار الذي
آثار الدمار الذي سببه إعصار ترامي في اليابان
رحيم يسرى
ضرب إعصار "ترامي" المدمر، اليوم، الأحد، عدة مناطق جنوب غرب اليابان، وأدت الرياح القوية إلى إصابة نحو 50 شخصا في عدد من المقاطعات.

وأدى الإعصار القوي إلى إلغاء معظم الرحلات الجوية ورحلات القطارات في كثير من المناطق منها العاصمة طوكيو، حيث تم إغلاق مطار كانساي الدولي بسبب "ترامي"، بحسب "واشنطن بوست".

وتسببت الرياح القوية المصاحبة للإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات آلالاف من المنازل، وأصدرت السلطات أوامر لإجلاء أكثر من 250 ألف شخص في عدة مناطق مختلفة.

وأغرقت المياه عددا كبيرا من الشوارع والمنازل والمزارع في جزيرة كيوشو، ما أدى لانقلاب عدد من السيارات، ومن المتوقع أن يضرب الإعصار القوي العاصمة طوكيو خلال الساعات القادمة.

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