باحثة مصرية تفوز بجائزة الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة للباحثة المصرية شيماء جوهر خريجة كلية العلوم جامعة بنها، بمناسبة فوزها بجائزة الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية تتويجًا لعملها في مجال مكافحة الأمراض الكبدية، في المسابقة التي أقامتها منظمه الأيوباك للكيميائيين الشباب.



وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الوزارة تتمنى للباحثة المصرية التوفيق والنجاح في أبحاثها خلال الفترة المقبلة.



يشار إلى أن منظمة الأيوباك (الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية) هى منظمة دولية غير حكومية تسعى لتطوير المعايير القياسية لتسمية العناصر الكيميائية ومركباتها.