فضيحة للحزب الحاكم في بريطانيا بسبب اختراق إلكتروني

تمكن قراصنة من اختراق التطبيق الخاص بالمؤتمر السنوي لحزب المحافظين ببريطانيا، ونشروا بيانات المشاركين وأرقام هواتفهم، بالإضافة إلى استبدالهم صور الأعضاء بصور إباحية، ليضع هذا الاختراق كبار مسؤولي الحزب في حرج شديد.



واستغل القراصنة خللا في التطبيق، وهو إتاحة الناس الدخول إلى الموقع بالبريد الإلكتروني لأحد المشاركين فقط، بحسب ما ذكرت الصحيفة "دون فوستر" بصحيفة "الجارديان" البريطانية.



واستطاع المخترقون أن يحصلوا على أرقام الهواتف لكل الحاضرين في هذا المؤتمر الذي يستمر 4 أيام، بما في ذلك صحفيون وأعضاء في الحزب ونواب ووزراء في الحكومة.



وأشارت "فوستر" إلى أنها استطاعت أن تسجل دخول على الموقع من خلال الإيميل الخاص بوزير الخارجية السابق "بوريس جونسون".



فيما تضرر اثنين من الوزراء الحاليين بهذا الاختراق، حيث تلقوا مكالمات هاتفية من الجمهور بعدما انتشرت أرقامهم، هذا إلى جانب استبدال الصور الخاصة ببعض المسؤولين على التطبيق، مثل جونسون، ووضع صور إباحية مكانها مع عبارات تهكمية، حسب ما ذكر موقع "صن" البريطاني.



بينما أكدت العديد من وسائل الإعلام البريطانية حل هذه المشكلة.