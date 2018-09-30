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رياضة

الكاف يعلن دعم إنفانتينو للترشح لدورة ثانية لرئاسة الفيفا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
ريهام بكير
قال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إنه من المناسب إقامة فعاليات الجمعية العمومية للكاف فى شرم الشيخ للمرة الأولى، مقدما التهنئة إلى رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" على نجاح فعاليات كأس العالم لكرة القدم بروسيا، معلنًا عن دعم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لجيانى إنفانتينو للترشح لدورة ثانية لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ولفت رئيس الكاف إلى إقامة اجتماع بالرباط عقب نهاية كأس العالم بحضور رؤساء اتحادات كرة القدم الأفريقية لتقييم وتحليل أداء المنتخبات الأفريقية فى المونديال والتعرف على أسباب تراجع مستوى المنتخبات الأفريقية والخروج المبكر من المونديال.

وفى هذا السياق، أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أهمية العمل والتدريب المستمر وتطوير المنشآت، والعمل على استقرار مستوى اللاعبين ومستوى اللجان الفنية، مبينًا أن "الكاف" بدأ في التطوير من خلال إقامة ورش عمل لبطولة الناشئين المقرر إقامتها الفترة القادمة، وأن "الكاف فى حاجة إلى الشباب لإدخال ديناميكية جديدة نستعيد قيم الرياضة فى أفريقيا ومن أجل العالم.

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