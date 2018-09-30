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رياضة

إسرائيل تنقلب على ريال مدريد بسبب عهد التميمي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
أبدى حساب إسرائيل الرسمي بالنسخة العربية، الموثق عبر "تويتر"، إنزعاجه من تكريم نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، للفلسطينية عهد التميمي.

وقال الحساب الرسمي للكيان الصهيوني، فى تغريدة محرضة عبر "تويتر": "فريق ريال مدريد يكرم عهد التميمي، عهد التميمي تحرض على العنف ضد المواطنين الإسرائيليين"، زاعما: إن تكريم إرهابية تحرض على الكراهية والعنف شيء لا علاقة له بقيم كرة القدم العالمية، مخجل!".

واستقبل ريال مدريد أمس، الأسيرة المحررة عهد التميمي، في "سانتياجو برنابيو"، حيث تحولت الفتاة إلى رمز عالمي للقضية الفلسطينية بعد اعتقالها ومحاكمتها من قبل محكمة عسكرية في إسرائيل.
إسرائيل تنقلب على ريال مدريد بسبب عهد التميمي
إسرائيل تنقلب على ريال مدريد بسبب عهد التميمي

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إسرائيل تنقلب على ريال مدريد بسبب عهد التميمي

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