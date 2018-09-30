الفيروسات الكبدية تحذر: عدم فحص فيروس سي يعيق استخراج الشهادت الرسمية.. فيديو

قال الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه من المقرر البدء غدا في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لإعلان مصر خالية من فيروس سي في 2020، حيث سيتم تقسيم المسح الطبي على 3 مراحل، الأولى في أكتوبر ونوفمبر وتشمل 9 محافظات، والثانية في ديسمبر ويناير وفبراير وتضم 11 محافظة، والثالثة في مارس وإبريل في 7 محافظات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن المسح سيضم جميع المواطنين من هم فوق 18 عاما، عن طريق حضور المواطنين لأماكن الفحص وتقديم الرقم القومي الخاص بهم، مشيرا إلى أن كل مكان فحص يوجد به 4 مجموعات، كل مجموعة بها طبيب وممرض ومدخل بيانات، وفي حالة اكتشاف الفيروس يتم علاجه، من قبل عاملين خضعوا للتدريب المركزي.



وأكد أن الفحص ليس اجباريا، ومن يتخلف عن الفحص يتنازل عن حق من حقوقه، كما أن عدم خضوعه للفحص قد يكون عائق أمامه عند استخراج أي شهادات رسمية كرخصة القيادة.