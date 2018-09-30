تعليم كفر الشيخ يحذر المعلمين من الإساءة لزملائهم عبر الفيسبوك

حذّرت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماعها مع مديري الإدارات التعليمية، من وجود معلمين بالإدارات التعليمية أو بالمديرية في المواد التي يوجد بها عجز، مشيرة إلى أنها لن تسمح بأي تجاوزات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتلك التعليمات.





وقالت، "كشك"، إنه لا توجد صفحات رسمية لمديرية التربية والتعليم إلا صفحة إدارة الإعلام بالمديرية فقط، وسيتم غلق كل الصفحات ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسائلة القانونية ، محذرة من اتخاذ العاملين بالتعليم صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لتجريح زملائهم أو رؤسائهم بالحقل التعليمي .



