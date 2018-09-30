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منوعات

حديقة حيوان أسترالية تخضع الحيوانات للريجيم

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
نهى حمدي
توقفت حديقة حيوان "ملبورن" عن تقديم الفاكهة للحيوانات كوجبة غذائية، وذلك بعد أن وجدوا أن الفاكهة تجعلهم أكثر سمنة وتتلف الأسنان.

ووجد حراس حديقة الحيوان أن الفاكهة أصبحت تحتوي على نسبة عالية من السكريات مما كانت عليه من قبل، مما يجعلها غير صحية على صحة الحيوانات.

ونتيجة لذلك، لم تعد القرود في حديقة الحيوان تتناول الموز وتم استبدال الموز بمادة غذائية تسمى بـ "حبيبات الباندا" المليئة بالفيتامينات والمعادن، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فيما قامت حديقة الحيوان باستبدال الفاكهة بالخضراوات، كما عملت على إخضاع الحيوانات لنظام غذائي صحي.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة الأسترالية، أن المستوى العالي من محتوى السكر يمكن أن يضر بصحتهم خاصة إذا كانت الحيوانات تستهلك الكثير من الفاكهة.

وقال الدكتور مايكل لينش، رئيس الأطباء البيطريين في ملبورن "الفاكهة هي عنصر مرغوب للغاية بسبب احتوائها على السكر، ولكن الكثير من الحيوانات، خاصة الباندا الحمراء، ستأكل الفاكهة بشكل انتقائي".

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