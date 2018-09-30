تعليم كفر الشيخ: تسليم الكتب المدرسية دون التقيد بسداد المصروفات

طالبت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مديري الإدارات التعليمية بموافاتها بتقرير عن المشروعات والأبنية التي لم يتم الانتهاء منها، لرفعها للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات بشأنها.



وشددت وكيلة الوزارة، على عدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات المدرسية، مطالبة بضرورة تقليم الأشجار وتهذيبها، وفتح حجرات الأنشطة والمعامل طوال اليوم الدراسي، ومراجعة أسلاك الكهرباء بجميع حجرات المدرسة وإصلاحها فورًا.



كما وجهت بتزويد كل مكتبة بجهاز حاسب آلي عن طريق النقل الداخلي من التطوير التكنولوجي أو الحاسب الآلي أو الشبكات، مشددة على أهمية فهرسة وميكنة محتويات المكتبات إلكترونيًا، بالتنسيق مع مسئول التطوير بالمديرية وتوجيه عام الحاسب الآلي، بناءً على تعليمات الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ.

