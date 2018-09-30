بعد الخطوبة.. نيقولا معوض لجمهوره: قولولنا مبروك

أعلن الفنان اللبناني نيقولا معوض عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن خطوبته الرسمية من فتاة من خارج الوسط الفني.



ونشر معوض صورة لخاتم الخطوبة معلقا: " إتقدّمتِلْها.. قالِت "Yes طَبعًا".. قولولنا مَبْروك الخُطوبة رَسْمِيًّا" لتنهال التهاني من متابعي نيقولا الذين تمنوا له السعادة والاستقرار في حياته العاطفية.



ومنذ فترة كبيرة يقوم الفنان اللبناني الشاب بنشر صور مع خطيبته خلال رحلاتهما في دهب مع عدد من اصدقائهما.

