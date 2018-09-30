جينفير جارنر تستقبل طليقها بن أفليك بالورود.. صور

قام النجم العالمي بن أفليك بزيارة لمنزل طليقته النجمة الأمريكية جينفير جارنر في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية من أجل الالتقاء بأبنائه الثلاث، بعد حصوله على راحة من المصحة النفسية التي يتلقى بها العلاج من الإدمان الكحولي.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن جارنر استقبلت "أفليك" في منزلها بالورود، حيث شوهدت وهي تقوم بشرائها قبل ساعات من وصوله.



وأكدت "ديلي ميل"، وفقا لمصادر مقربة من النجم الأمريكي، أن حالته الصحية والنفسية في تحسن ملحوظ، وأنه يتلقى دعما كبيرا من أصدقائه المقربين، منهم النجم العالمى مات ديمون.



جدير بالذكر أن زوجته السابقة جينيفر جارنر تدخلت من أجل إنقاذه وإعادته للمصحة النفسية لاستكمال رحلة علاجه، لأنها شعرت بأن حالته تتدهور وتسوء يوما عن يوم، رغم أنها انفصلت عنه منذ أكثر من عامين.