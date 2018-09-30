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حوادث

تحرير 2976 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بمطروح

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:24 م
ًصورة أرشيفية - حملات
ًصورة أرشيفية - حملات مرورية
نور محمود
شنت الأجهزة الأمنية بمطروح، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الداخلية والدولية بالمحافظة.

وقال العميد أحمد السنطاوي، مدير مرور مطروح، إن الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 2976 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح الفوري فى 675 غرامة فورية.

وأوضح أن المخالفات المرورية تشمل سير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ وقيادة سيارة بدون رخصة وعدم استخدام حزام الأمان ومخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل ومخالفة تجاوز السرعات المقررة وتعطيل حركة المرور، وعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل والسير برخصة تسيير منتهية.

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