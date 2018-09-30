رشا سمير تشارك بروايتين فى معرض عمان الدولى للكتاب.. صور

أعربت الروائية الدكتورة رشا سمير عن سعادتها بالمشاركة ضمن الوفد المصري المشارك بمعرض عمان الدولى للكتاب فى دورته الثامنة عشرة، حيث تحل مصر ضيف شرف فيها، في الفترة من يوم 26 سبتمبر حتى 6 من أكتوبر.



وقالت "سمير" إنها تشارك في المعرض بروايتين؛ الأولى هى "جواري العشق" والتى تدور أحداثها في أروقة التاريخ من زمن المماليك وحقبة حكم الرئيس السادات وحتى ما بعد ثورة يناير والتحولات التي أصابت المرأة المصرية تاريخيا، وهي الرواية التى لاقت نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت إلى طبعتها الثانية عشر وسوف تتحول لدراما تليفزيونية قريبا.



وأضافت أن روايتها الأخيرة "سألقاك هناك" المشاركة في المعرض، تدور أحداثها في زمنين مختلفين في أصفهان، وتستعرض أحداثا تاريخية هامة في إيران، ما بين القرن الحادي عشر وحتى القرن العشرين، من خلال قصة حب تجمع بين بطلي الرواية يحيى ونيلوفر ونهاية غير متوقعة جعلت القراء يشيدون بالرواية.



وانطلق معرض عمان الدولى للكتاب فى دورته الثامنة عشرة، والذى تحل مصر ضيف شرف فيه، يوم 26 سبتمبر، ويستمر حتى 6 من أكتوبر.



واختارت اللجنة الثقافية للمعرض جمهورية مصر العربية، ضيف شرف المعرض، وذلك لما تمثله الثقافة المصرية، كونها صاحبة الريادة فى المنجز الثقافى والمعرفى، بمشاركة أكثر من 360 دار نشر محلية وعربية من 17 دولة، بشكل مباشر أو بالتوكيل، بينهم نحو 80 ناشرًا مصريًا، بجانب تعذر نحو مشاركة 100 دار أخرى، كما أكدت إدارة المعرض التزامها بمنع مشاركة أي دار نشر ورد اسمها فى القائمة السوداء لاتحاد الناشرين العرب، والتى صدرت بحقها قرارات تأديبية فى إشارة إلى الدور التى تتعدى على حقوق الملكية الفكرية.



ويضم الوفد المصرى، الكاتب محمد سلماوي، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق، والدكتور سعيد المصري، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومى للترجمة.



ويحمل معرض عمان الدولى للكتاب، هذا العام شعار "القدس عاصمة فلسطين"، ويشارك فيه نحو 360 دار نشر أردنية وعربية وأجنبية من 17 دولة، بتنظيم من اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية، وأمانة عمان الكبرى.