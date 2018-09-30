أعراض لا تستهينى بها.. مؤشر لإصابتك بالكوليسترول

هناك أعراض كثيرة مؤشر لإصابتك بالكوليسترول الضار يجب أن تنتبهى لها خاصة إذا كان ليك استعداد وراثى للإصابة بهذا المرض المزمن، إليك أبرز تلك الأعراض يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





1- ظهور ندبات صفراء على الجلد حول منطقة الجفون، وفي القدم وخاصة في منطقة الأوتار.





2- الإصابة بالسكتة الدماغية وتصلب الشرايين حيث يفقد المصاب السيطرة على توازنه ويشعر بدوخة مفاجئة، وفقدان القدرة على الحركة.





3- ارتفاغ ضغط الدم.. كلما إرتفع الكوليسترول في الدم ارتفع الضغط ومعدل مقاومة الأوعية الدموية.



