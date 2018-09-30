سعفان: متابعة مستحقات مصري توفي في حادث بالأردن

عاد إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، جثمان المواطن المصري المتوفي محمود محمد خالد، قادما من عمان - الأردن، الذي تعرض لحادث سقوط من أعلي سقالة في أثناء هروبه من حملة تفتيشية مؤخرًا.





وكلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان بمتابعة مستحقات المواطن المتوفي، لدي مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.





وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، أوضح فيه أن المواطن المصري المتوفي كان قد تعرض لحادث سقوط من أعلي سقالة في أثناء هروبه من حملة تفتيشية من قبل وزارة العمل الأردنية .





وقام المستشار العمالي بزيارته في المستشفى عدة مرات - قبل الوفاة- وأكد الطبيب المعالج أن حالته الصحية متأخرة، حيث يعاني من كسر في فقرات الظهر، مع ضرورة قيام المستشفى بعمل جراحة عاجلة له في الظهر، وأن نسبة النجاح في العملية 10% ، مع أنه في حالة نجاح العملية سوف يصاب بشلل تام وعدم القدرة علي المشي مرة أخرى.



