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شعبة البترول: مصر فى مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز قريبا.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:27 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إن مصر تصبح الأولى فى إنتاج وتصدير المواد البترولية فى القريب العاجل وهذا يعنى أن لدينا جميع المتطلبات والاحتياجات الداخلية دون الحاجة إلى الغير ودون الانتظار لمن يمدنا بالغاز.

أشار"عرفات" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكيترا نيوز"، اليوم، الأحد، إلى أن اكتمال جميع محاور التنمية بالدولة المصرية تجعلها فى صدارة الدول، لافتًا إلى أن مصر أصبحت لها نظرة مستقبلية توسعية باستخدام المواد البترولية.

أضاف "رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية" أن وجود القيمة المضافة على صناعة المواد البتروكيماوية والأسمدة من أهم نتائج الاكتفاء الذاتي من الغاز.

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