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محافظات

حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:32 م
حملة تطوعية شبابية
حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أطلق عدد من شباب محافظة الوادي الجديد، حملة تطوعية لنظافة المقابر بمدينة الخارجة، تحت عنوان فى حب الله والوطن.

وقالت فاتن حريف صاحبة المبادرة إن الحملة مكونة من مجموعة من الشباب وطلبة المدارس، وتم تقديم الدعم لهم من من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والتي دفعت بإحدى سيارتها لمساعدة شباب الحملة لنقل المخلفات.

ولفتت حريف ان الحملة قامت بتنظيف المقابر من جريد النخيل، والقيام بحملة نظافة واسعة بداخلها ، كما قامت أيضا بغرس بعض الأشجار وزراعة بعض النباتات لتجميل واجهة المقابر، لافتة الى أن مثل هذه الحملات التطوعية تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء واستغلال طاقات الشباب والتأكيد على حب الوطن ومساعدة الغير وتوجيههم نحو عمل الخير.

وأكدت حريف أن الحملة تواصل أعمالها الخيرية المتنوعة فى عدد من المناطق الأخرى لتشمل تقديم مساعدات عينية على الحالات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تجميل وتنظيف احياء مدينة الخارجة والشوارع الرئيسية ودهان الأرصفة.
حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد
حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد
حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد
حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد
حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد

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