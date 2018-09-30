قنصوة يكلف برفع كفاءة سوق عرفان بمحرم بك

قام محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة بجولة مفاجئة بمنطقة محرم بك بشرق المدينة، وذلك للوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع.



واستمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين وقام بتفقد العديد من شوارع المنطقة الرئيسيّة والفرعية ، وكلف المسئولين بإعداد دراسة متكاملة لرفع كفاءة سوق عرفان وتطويره بالكامل بتعاون كافة الجهات.



كما أمر في الحال بتوقيع غرامة فورية على الشركة المسئولة عن النظافة، وتحويل مدير الرصد البيئي للتحقيق لعدم إشرافه على أعمال رفع القمامة، بالإضافة إلى التوجيه بنقل مدير عام الصرف الصحي بحي وسط لتقصيره في مهام عمله وعدم استكمال تطهير شنايش الأمطار بنطاق الحي ، مكلفا بمراجعة شبكة شنايش الأمطار وتشغيلها بكامل طاقتها بمنطقة محرم بك خلال ٢٤ ساعة.



وطالب المحافظ أيضا بعرض تقرير فوري خلال 48 ساعة عن نسبه التطهير بالشنايش في كل حي، للتأكد من قيام شركة الصرف بمهام عملها مع قرب قدوم موسم الأمطار.