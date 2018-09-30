رئيس جامعة بنها يطمئن على الطلاب المصابين في حادث تصادم.. صور

قام الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بتفقد حالة الطلاب المصابين في حادثة تصادم وانقلاب سيارة سوزوكي أجرة بطريق مجمع المواقف بمدينة بنها وذلك فور علمه بوقوع الحادث.



وأمر رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للطلاب المصابين واطمأن علي المصابين حيث كانت إصاباتهم طفيفة وعبارة عن كدمات بسيطة.



من ناحية اخرى قام المغربى خلال زيارته للمستشفى بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ واطمأن على أحوال المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية داخل الأقسام العلاجية.



من جانبه قال الدكتور حسام عبد العظيم القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان المستشفى الجامعى استقبلت 7 طلاب مصابين بكدمات وجروح طفيفة بالجسد اثر وقوع حادث تصادم مشيرا الى ان المصابين غادروا المستشفى بعد دخولها بساعات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم.