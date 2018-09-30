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أخبار العالم

الجيش اليمني يسيطر على الطريق الدولي بين حجة وصعدة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:25 م
صدى البلد
أ ش أ
تمكن الجيش اليمني، وبدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، من السيطرة على الطريق الدولي الذي يبدأ في محافظة حجة، وينتهي بمحافظة صعدة، مرورًا بمديرية مران.

وأوضحت مصادر محلية لقناة "العربية" الإخبارية أن هذا الطريق يعتبر ممرًا استراتيجيًا مهمًا، لإمكانية إيصال المساعدات الإغاثية من خلاله إلى المناطق المحاصرة، كما يسمح للمدنيين بالنزوح إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الشرعية.

يذكر أن الجيش اليمني سيطر في 19 سبتمبر الحالي على وادي وفج حرض في حجة، بعد معارك عنيفة خاضها ضد الحوثيين.

من جانبه، أفاد العميد محمد الحجوري، قائد لواء القوات الخاصة في الجيش اليمني، في حينه، بأن قواته نجحت في السيطرة على وادي وفج حرض، والقرى المجاورة لهما، أهمها قرية الشليلة، آخر قرى حرض من الجهة الجنوبية.

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