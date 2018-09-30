وكيل نقل البرلمان: السيسي فضل التضحية بشعبيته لإنقاذ مصر

أعرب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى بعد نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى المصرى التى يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسى ويحرص خلالها على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بضمانات تؤكد عدم حدوث اثار سلبية على محدودى الدخل وغير القادرين خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى.





وقال زين الدين فى بيان إن الدليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى هو الشهادات المتتالية من المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي اضافة الى شهادات رؤساء كبريات الشركات الامريكية خلال اللقاءات المهمة التى عقدها معهم الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش مشاركته الناجحة فى اجتماعات الأمم المتحدة.





وأشار إلى أن الرئيس السيسى ضحى بشعبيته من اجل انقاذ مصر من شبح الافلاس واتضح انه كان على حق لتعود اليه شعبيته اكثر مما كانت عليه قبل اتخاذه للقرارات الصعبة والمرة للاصلاح الاقتصادى.





واكد النائب ان هناك مؤشرات واضحة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى مقدمتها نجاح سياسات وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية فى تحقيق تراجع نسبة عجز الموازنة وهذا فيه تأكيد على صحة حزمة الإصلاح الاقتصادى التى تسير فيها الدولة المصرية والتى كان لا بد منها.





وتابع زين الدين أن الفترة المقبلة سنجنى ثمار الإجراءات الاقتصادية، معربا عن ثقته التامة فى حرص وزير المالية على الاستمرار فى رقابة مؤشر عجز الموازنة للتدخل السريع وبشكل عاجل عند حدوث أى مشاكل بحيث يكون هناك تقرير ربع سنوى على مؤشرات الأداء.



