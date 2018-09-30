تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مكتب الإرشاد لـ 7 أكتوبر للمرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مكتب الإرشاد لجلسة 7 أكتوبر للمرافعة .





والمتهمون فى القضية المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان، وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا "أحداث مكتب الإرشاد".



