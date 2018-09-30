ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

عميد الدراسات العليا للطفولة: نقدم أحدث الخدمات الطبية بأسعار زهيدة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:48 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أعربت الدكتور هويدا الجبالي، عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، عن سعادتها بافتتاح وحدات علاجية جديدة بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة التابع للكلية، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في أعمال تطوير المركز، وخاصة المهندس أحمد رشاد، المتبرع بكامل التجهيزات للمبنى.

وأضافت الجبالي، في كلمتها خلال افتتاح عدد من الوحدات العلاجية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، أن الخدمة الطبية المقدمة بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة التابع للكلية، مميزة، وتقدم بأسعار زهيدة لمحدودي الدخل.

وأوضحت عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، أن الافتتاحات الجديدة تضم 4 وحدات مميزة هي: وحدة العلاج بالأكسجين تحت الضغط، ووحدة العلاج الحسي، ووحدة العلاج المائي، والعلاج بالتيارات المائية، إلى جانب جهاز تأهيل مرضى التبول، والتبرز اللاإرادي، والتغذية المرجعية.

ترشيحاتنا

أبو ريدة يقود إفريقيا لدعم إنفانتينو في انتخابات فيفا

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

غداً.. الرئيس السيسي يفتتح الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات.. صور

وزير الشباب في عمومية الكاف: مصر مستعدة لاستضافة البطولات الأفريقية في أي وقت

أول أهداف عبدالله السعيد مع أهلي جدة بالدوري السعودي.. فيديو

أسرع 3 طرق لإنقاص الوزن وحرق الدهون

رئيس هيئة الأرصاد يحذر السائقين من الشبورة على الطرق السريعة

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم..فيديو

فيفى عبده بفستان ذهبى على البحر.. فيديو

ميل مفاجئ في عمارة سكنية بشارع النحاس في طنطا.. صور

سفير الفلبين يوجه رسالة لمواطني بلاده بعد مغادرة مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري قبيل ذكرى أكتوبر.. صور

ميل مفاجئ في عمارة سكنية بشارع النحاس في طنطا.. صور

حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد

130 ألف طن من القمامة تهدد حياة المواطنين بالمحلة.. فيديو وصور

إقبال على منتجات سيوة بمعرض بيت السناري الأثري

فيديو

وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو
البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو
التفاصيل الكاملة حول مبادرة القضاء على فيروس سي
عبد الحميد أباظة: مبادرة القضاء على فيروس سي قوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟