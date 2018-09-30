عميد الدراسات العليا للطفولة: نقدم أحدث الخدمات الطبية بأسعار زهيدة

أعربت الدكتور هويدا الجبالي، عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، عن سعادتها بافتتاح وحدات علاجية جديدة بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة التابع للكلية، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في أعمال تطوير المركز، وخاصة المهندس أحمد رشاد، المتبرع بكامل التجهيزات للمبنى.



وأضافت الجبالي، في كلمتها خلال افتتاح عدد من الوحدات العلاجية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، أن الخدمة الطبية المقدمة بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة التابع للكلية، مميزة، وتقدم بأسعار زهيدة لمحدودي الدخل.



وأوضحت عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، أن الافتتاحات الجديدة تضم 4 وحدات مميزة هي: وحدة العلاج بالأكسجين تحت الضغط، ووحدة العلاج الحسي، ووحدة العلاج المائي، والعلاج بالتيارات المائية، إلى جانب جهاز تأهيل مرضى التبول، والتبرز اللاإرادي، والتغذية المرجعية.