رئيس رياضة البرلمان: السيسي كان حاسماً في انتقاداته الحادة للأمم المتحدة

وجّه النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على انتقاداته الحاسمة والواضحة للأمم المتحدة والمنظومة الدولية والتي قال فيها الرئيس السيسى أمام العالم ومن على منبر المنظمة الاممية إنه يجب الاعتراف بوجود خلل يعتري أداء الأمم المتحدة ويلقي الكثير من الظلال على مصداقيتها لدى كثير من الشعوب، خاصة في المنطقتين العربية والأفريقية اللتين تعيش مصر في قلبيهما.





وقال " عامر " فى بيان له إن الرئيس السيسى قال وبالنص : "كيف نلوم عربيًا يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة وما تمثله من قيم في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية وصراعات طائفية ومذهبية " انما هو دليل قاطع على عجز المنظمة الأممية فى مواجهة مثل هذه المشكلات.





وأكد "عامر" أن هذه الكلمات من الرئيس السيسى دليل ايضا على عدم مصداقية الامم المتحدة فى حل الازمة الليبية، مؤكدا أن الرئيس السيسى انتقد ايضا أداء المنظمة الدولية في حل مشكلات قارة إفريقيا في جنوب السودان ومالي وإفريقيا الوسطى اضافة الى تأكيد الرئيس السيسى من منبر الامم المتحدة أن القضية الفلسطينية تقف دليلًا على عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.



