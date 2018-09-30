ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس رياضة البرلمان: السيسي كان حاسماً في انتقاداته الحادة للأمم المتحدة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:45 م
فرج عامر
فرج عامر
فريده محمد
وجّه النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على انتقاداته الحاسمة والواضحة للأمم المتحدة والمنظومة الدولية والتي قال فيها الرئيس السيسى أمام العالم ومن على منبر المنظمة الاممية إنه يجب الاعتراف بوجود خلل يعتري أداء الأمم المتحدة ويلقي الكثير من الظلال على مصداقيتها لدى كثير من الشعوب، خاصة في المنطقتين العربية والأفريقية اللتين تعيش مصر في قلبيهما.

وقال " عامر " فى بيان له إن الرئيس السيسى قال وبالنص : "كيف نلوم عربيًا يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة وما تمثله من قيم في وقت تواجه فيه منطقته مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية وصراعات طائفية ومذهبية " انما هو دليل قاطع على عجز المنظمة الأممية فى مواجهة مثل هذه المشكلات.

وأكد "عامر" أن هذه الكلمات من الرئيس السيسى دليل ايضا على عدم مصداقية الامم المتحدة فى حل الازمة الليبية، مؤكدا أن الرئيس السيسى انتقد ايضا أداء المنظمة الدولية في حل مشكلات قارة إفريقيا في جنوب السودان ومالي وإفريقيا الوسطى اضافة الى تأكيد الرئيس السيسى من منبر الامم المتحدة أن القضية الفلسطينية تقف دليلًا على عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد النائب محمد فرج عامر أن هذه الانتقادات الحادة للرئيس السيسى للأمم المتحدة ومن عقر دارها ومن على منبرها يؤكد للعالم كله مصداقية الرئيس السيسى وشجاعته وقدرته على التعبير الحقيقى عن الرأى العام المصرى والعربى والافريقى ودليل على قوة مصر عربيا وافريقيا واقليميا ودوليا، مؤكدا انه أن الاوان لتغيير سياسات منظمة الامم المتحدة تجاه جميع القضايا الدولية والاقليمية وبما يكفل التدخل السريع والعادل من الامم المتحدة لحل الأزمات والمشكلات الاقليمية والدولية للحفاظ على مصداقيتها وعلى الامن والسلم الدوليين.

ترشيحاتنا

جلسة حاسمة لاتحاد الكرة خلال أيام

عسكري سابق بجيش الاحتلال: هذه هى ملامح الحرب القادمة ضد غزة

رئيس رياضة البرلمان: السيسي كان حاسماً في انتقاداته الحادة للأمم المتحدة

الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ..العظمى على القاهرة 32

بالأرقام.. مستوى محمد صلاح لم يتغير بين الموسم الماضي والحالي

أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

الفيفا تبحث معاقبة ميسي وكريستيانو

تارة فارس.. فارقت الحياة بعد حصولها على لقب تتمناه الفتيات

رئيس الفيفا: ندرس إنشاء بطولة كبيرة تتيح التأهل لكأس العالم

كلوب يكشف حقيقة استمرار معاناة محمد صلاح بسبب الإصابة

ريفيرا الشرق الأوسط.. 10 معلومات لا تعرفها عن مشروع آمالا السعودي

شاهد.. نقل مايا دياب إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري قبيل ذكرى أكتوبر.. صور

ميل مفاجئ في عمارة سكنية بشارع النحاس في طنطا.. صور

حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد

130 ألف طن من القمامة تهدد حياة المواطنين بالمحلة.. فيديو وصور

إقبال على منتجات سيوة بمعرض بيت السناري الأثري

فيديو

وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو
البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو
التفاصيل الكاملة حول مبادرة القضاء على فيروس سي
عبد الحميد أباظة: مبادرة القضاء على فيروس سي قوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟