حاكم دبي يعتمد أكبر ميزانية في تاريخ الاتحاد بـ 180 مليار درهم

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمد خلاله ميزانية الاتحاد خلال الثلاثة أعوام القادمة.



وقال "آل مكتوم" إن ميزانية عام 2019 ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد، موضحا أن قيمتها تبلغ 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، وأن 59% منها سيكون مخصصا للتعليم، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وكتب حاكم دبي على "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الثلاث أعوام القادمة، 59% من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع، موازنتنا بلا عجز، وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد".



يذكر أن الميزانية الاتحادية ليست سوى جزء ضئيل من الإنفاق العام الإجمالي في الإمارات، إذ لكل إمارة ميزانيتها الخاصة بها.

