تطوير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب

أعلنت مرفت مرسي رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، دخول الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب حيز التطوير في القريب العاجل، وهو المشروع الذي تقدم به المركز أكثر من مرة، وبذل من أجله جهودا حثيثة، وذلك لتطوير الحديقة وتحديث منشآتها، من أجل تقديم خدمات ثقافية متطورة تتناسب مع حجم الجماهير التي تتردد على الحديقة على مدار العام.



وأضافت مرسى أن الحديقة تخدم أطفال أحياء السيدة زينب والسيدة نفيسة والخليفة، وجميع الأحياء المجاورة على مستوى محافظة القاهرة، بالإضافة إلى أنها تستقبل أطفال المدارس من القاهرة الكبرى في إطار التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، حيث تصل أعداد المترددين على الحديقة الثقافية إلى عشرات الآلاف سنويا.



أكدت مرسي أن مشروع تطوير الحديقة قد تمت الموافقة عليه من مجلس النواب، على أن يبدأ في القريب العاجل.