ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

تطوير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:41 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أعلنت مرفت مرسي رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، دخول الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب حيز التطوير في القريب العاجل، وهو المشروع الذي تقدم به المركز أكثر من مرة، وبذل من أجله جهودا حثيثة، وذلك لتطوير الحديقة وتحديث منشآتها، من أجل تقديم خدمات ثقافية متطورة تتناسب مع حجم الجماهير التي تتردد على الحديقة على مدار العام.

وأضافت مرسى أن الحديقة تخدم أطفال أحياء السيدة زينب والسيدة نفيسة والخليفة، وجميع الأحياء المجاورة على مستوى محافظة القاهرة، بالإضافة إلى أنها تستقبل أطفال المدارس من القاهرة الكبرى في إطار التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، حيث تصل أعداد المترددين على الحديقة الثقافية إلى عشرات الآلاف سنويا.

أكدت مرسي أن مشروع تطوير الحديقة قد تمت الموافقة عليه من مجلس النواب، على أن يبدأ في القريب العاجل.

ترشيحاتنا

فيفى عبده بفستان ذهبى على البحر.. فيديو

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

تهديد أمريكي بتحريك الأسطول البحري لمحاصرة إمدادات الطاقة الروسية

بسمة بوسيل تكشف حقيقة حملها في طفلها الثالث من تامر حسني

ميدو يعلق على تراجع مستوى محمد صلاح فى مباراة تشيلسي

أسرع 3 طرق لإنقاص الوزن وحرق الدهون

مصر تؤكد استعدادها لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو

رئيس وزراء مقدونيا يدلي بصوته في الاستفتاء حول تغيير اسم البلاد

بث مباشر.. الحكم في إعادة محاكمة المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

كلوب يكشف حقيقة استمرار معاناة محمد صلاح بسبب الإصابة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري قبيل ذكرى أكتوبر.. صور

ميل مفاجئ في عمارة سكنية بشارع النحاس في طنطا.. صور

حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد

130 ألف طن من القمامة تهدد حياة المواطنين بالمحلة.. فيديو وصور

إقبال على منتجات سيوة بمعرض بيت السناري الأثري

فيديو

وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو
البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو
التفاصيل الكاملة حول مبادرة القضاء على فيروس سي
عبد الحميد أباظة: مبادرة القضاء على فيروس سي قوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟