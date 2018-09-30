رئيس جامعة عين شمس عن افتتاح الوحدات العلاجية: أنا منبهر.. صور

قال الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة في أحيان كثيرة تعتمد على التبرعات، إلا أن هناك فارقا بين طلب التبرع، وبين من يسعى لتقديم الدعم اللازم في قطاعات الجامعة دون أي طلبات تبرع.



وأعرب عزت، في كلمته خلال افتتاح عدد من الوحدات العلاجية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، عن سعادته وفخره بالافتتاحات الجديدة، قائلا: “أنا منبهر جدا بالوحدات الجديدة”، مشيرا إلى أن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالكلية، أصبح يمتلك أحدث التقنيات، وأساليب العلاج التي تناسب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.



من جانبها أكدت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة، أن الافتتاحات تضم 4 وحدات مميزة هي: وحدة العلاج بالأكسجين تحت الضغط، ووحدة العلاج الحسي، ووحدة العلاج المائي، والعلاج بالتيارات المائية.



وأوضحت عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة، أن الافتتاحات تضم أيضا جهاز تأهيل مرضى التبول، والتبرز اللاإرادي، والتغذية المرجعية.