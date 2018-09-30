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اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات أول جلسات الأسبوع

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:27 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.05%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.10%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.37%.

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