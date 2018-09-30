ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بالأرقام.. مستوى محمد صلاح لم يتغير بين الموسم الماضي والحالي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:31 م
صدى البلد
عبدالله هشام
تعرض اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، للهجوم بسبب عدم تسجيله للأهداف وقلة مستواه من وجهة نظر بعض الجماهير خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويعرض لكم صدى البلد بالأرقام "هل اختلف مستوى محمد صلاح بين الموسم الحالي والماضي أم لا؟".

في الموسم الماضي وخلال أول 7 مواجهات خاضها، سجل الفرعون 4 أهداف أمام واتفورد، ارسنال، بيرنلي، ليستر سيتي بينما صنع هدفا وحيدا.

أما الموسم الحالي، وبعد خوضه 7 جولات سجل 3 أهداف أمام ويست هام يونايتد، برايتون، ساوثهامتون وصنع هدفا لزملائه.

ويعد الفارق الوحيد بين مستوى صلاح الموسم الماضي والحالي هو تسجيله هدف فقط حتى يبتعد عن الشكوك المثارة نحوه ومن المتوقع أن يتوهج الفرعون خلال مواجهات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ترشيحاتنا

صدمة لأمريكا.. تحطم أغلى مقاتلة في أول غارة

كشف تفاصيل قتل منجد وحلاق لصديقهما وإلقاء جثته بالترعة

كارثة جديدة تضرب إندونيسيا بعد مقتل المئات في تسونامي.. فيديو

حقيقة قصف الحوثيين مطار دبي

لا تيأس.. دعوات تشجيع محمد صلاح عقب أزمة خروجه من مباراة تشيلسي.. مدرب ليفربول: لم أتوقع تلك الضجة.. وأبوتريكة: كان الأخطر والأميز

اليوم .. النطق بالحكم على بديع وقيادات الإخوان فى أحداث مكتب الإرشاد

تعاني من النسيان بشكل دائم.. فتش عن الأسباب

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

رئيس هيئة الأرصاد يحذر السائقين من الشبورة على الطرق السريعة

شاهد.. نقل مايا دياب إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

جلسة طارئة لاتحاد الكرة خلال ساعات

تعرف على استعدادات الأهلي لمباراة وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة وفنانون في ذكرى الاحتفال ببليغ حمدي.. صور

ممدوح عثمان: متحف القاهرة الأكبر فى الآثار والفنون الإسلامية.. صور

50 صورة من احتفالية توافق السنة الهجرية مع القبطية في المتحف الإسلامي

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

فيديو

البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو
التفاصيل الكاملة حول مبادرة القضاء على فيروس سي
عبد الحميد أباظة: مبادرة القضاء على فيروس سي قوية
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة ثانوي ويحضر طابور الصباح.. صور وفيديو
معالجة نفسية: التنمر يتبع غريزة العدوان ويحتاج إلى تهذيب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟