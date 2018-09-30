بالأرقام.. مستوى محمد صلاح لم يتغير بين الموسم الماضي والحالي

تعرض اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، للهجوم بسبب عدم تسجيله للأهداف وقلة مستواه من وجهة نظر بعض الجماهير خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي.



ويعرض لكم صدى البلد بالأرقام "هل اختلف مستوى محمد صلاح بين الموسم الحالي والماضي أم لا؟".



في الموسم الماضي وخلال أول 7 مواجهات خاضها، سجل الفرعون 4 أهداف أمام واتفورد، ارسنال، بيرنلي، ليستر سيتي بينما صنع هدفا وحيدا.



أما الموسم الحالي، وبعد خوضه 7 جولات سجل 3 أهداف أمام ويست هام يونايتد، برايتون، ساوثهامتون وصنع هدفا لزملائه.



ويعد الفارق الوحيد بين مستوى صلاح الموسم الماضي والحالي هو تسجيله هدف فقط حتى يبتعد عن الشكوك المثارة نحوه ومن المتوقع أن يتوهج الفرعون خلال مواجهات بطولة دوري أبطال أوروبا.