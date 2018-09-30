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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا ويلتقط صور سيلفي مع طلاب فرع أسيوط

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:54 م
صدى البلد
إيهاب عمر
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عددًا من كليات فرع الجامعة بأسيوط رافقه الدكتور أسامة محمد عبد الرؤف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والدكتور العدل أحمد القاضي، مدير المركز الهندسي بالجامعة. 

حيث استقل رئيس الجامعة ومرافقوه "الطفطف" الذي بدء العمل داخل الحرم الجامعي لتيسير تنقل الطلاب بين الكليات وتفقد كلية التربية بنين وكلية اللغة العربية وقام رئيس الجامعة بتوزيع أقلام وكتب "سنة الرسول" هدايا للطلاب بالمدراجات وخلال تجولة بالحرم الجامعي.

فيما حرص عدد من الطلاب على التقاط صور "سيلفي" مع رئيس الجامعة خلال دخول احد مدرجات كلية التربية وأثناء توجوله بالحرم الجامعي.

وأكد "المحرصاوي" أن زيارته اليوم إلى فرع الجامعة بأسيوط تأتي للاطمئنان على سير العملية التعليمية والاستماع إلى الطلاب وتفقد المستشفى الجامعي.

وكان "المحرصاوي" عقد اجتماعاً بعمداء الكليات وأكد علي ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس وانتظام المحاضرات بغض النظر عن عدد الطلاب وطالب سيادته باحتواء الطلاب من خلال المعاملة الحسنة والعمل الدائم علي حل جميع المشاكل التي قد تواجه الطلبة ووجه إلى ضرورة الاهتمام بالكليات الجديدة التي تم افتتاحها هذا العام وهي كليتي الصيدلة والطب بنات ووعد بتوفير كافة متطلبات الكليات بالفرع خاصة الكليات الجديدة. 

وشدّد علي أن جميع كليات جامعة الأزهر كلها علي قدم المساواة ولا فرق بين كليات الأقاليم والقاهرة من حيث جودة التعليم أو توفر الإمكانيات.
رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا ويلتقط صور سيلفي مع طلاب فرع أسيوط
رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا ويلتقط صور سيلفي مع طلاب فرع أسيوط
رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا ويلتقط صور سيلفي مع طلاب فرع أسيوط
رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا ويلتقط صور سيلفي مع طلاب فرع أسيوط
رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا ويلتقط صور سيلفي مع طلاب فرع أسيوط
رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا ويلتقط صور سيلفي مع طلاب فرع أسيوط
رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا ويلتقط صور سيلفي مع طلاب فرع أسيوط
رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا ويلتقط صور سيلفي مع طلاب فرع أسيوط
رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا ويلتقط صور سيلفي مع طلاب فرع أسيوط
رئيس جامعة الأزهر يوزع هدايا ويلتقط صور سيلفي مع طلاب فرع أسيوط

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