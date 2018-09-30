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تعليم

سنجاب: الوحدات العلاجية الجديدة تساهم في تقدم تصنيف جامعة عين شمس عالميا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:43 م
صدى البلد
عمرو ممدوح - عدسة ايهاب عيد
قال الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إننا نكتشف يوميا قيم وكنوز كبيرة بالجامعة، مشيرا إلى أن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا لطفولة نقطة مضيئة للجامعة.

وأضاف سنجاب،في كلمته خلال افتتاح عددا من الوحدات العلاجية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، أن الخدمات الطبية المميزة المقدمة بالمركز، تساهم في تقدم تصنيف جامعة عين شمس على مستوى العالم.

من جانبها،أكدت عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، أن الافتتاحات الجديدة تضم 4 وحدات مميزة هي: وحدة العلاج بالأكسجين تحت الضغط، ووحدة العلاج الحسي، ووحدة العلاج المائي، والعلاج بالتيارات المائية، إلى جانب جهاز تأهيل مرضى التبول، والتبرز اللاإرادي، والتغذية المرجعية.

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