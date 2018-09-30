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تأجيل محاكمة بديع وآخرين بأحداث مكتب الإرشاد لـ7 أكتوبر.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:33 م
صدى البلد
مي فهمي
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بتأجيل محاكمة محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة، على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و9 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد»، لـ 7 أكتوبر لإعادة المرافعة.

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم، منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية، ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.

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