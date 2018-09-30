وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ جنوب سيناء

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد ، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن زيارته لمحافظة جنوب سيناء.



تناول اللقاء التعاون على صعيد تطوير ودعم مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة جنوب سيناء، والترتيب لزيارة أخرى خلال الفترة المقبلة لرصد إمكانيات المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، والتعرف على أبرز احتياجاتها من أعمال تطوير ، وما تقدمه من برامج وأنشطة لأبناء جنوب سيناء.



وكان وزير الشباب والرياضة قد شهد صباح اليوم افتتاح الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، وزيارة محطة الطاقة الشمسية بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، وتفقد كل من مركز شباب شرم الشيخ، وبيت الشباب الدولى بشرم الشيخ.