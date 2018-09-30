ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ جنوب سيناء

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:31 م
صدى البلد
ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد ، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن زيارته لمحافظة جنوب سيناء.

تناول اللقاء التعاون على صعيد تطوير ودعم مراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة جنوب سيناء، والترتيب لزيارة أخرى خلال الفترة المقبلة لرصد إمكانيات المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، والتعرف على أبرز احتياجاتها من أعمال تطوير ، وما تقدمه من برامج وأنشطة لأبناء جنوب سيناء.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شهد صباح اليوم افتتاح الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، وزيارة محطة الطاقة الشمسية بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، وتفقد كل من مركز شباب شرم الشيخ، وبيت الشباب الدولى بشرم الشيخ.
وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ جنوب سيناء

ترشيحاتنا

8 حيل تساعدك على فقدان الوزن الزائد والتخلص من العادات السيئة

مسؤول إسرائيلي يكشف قيمة صفقة صواريخ اس-300 لسوريا

رسميا.. الكاف يعلن تأييد إنفانتينو فى انتخابات الفيفا المقبلة

إسرائيل تنقلب على ريال مدريد بسبب عهد التميمي

الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ..العظمى على القاهرة 32

تارة فارس.. فارقت الحياة بعد حصولها على لقب تتمناه الفتيات

هاشتاج أم كلثوم في السعودية يتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

مجازاة مدير الطب البيطري بأسيوط ومساعده للشئون الإدارية

صدمة لأمريكا.. تحطم أغلى مقاتلة في أول غارة

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

مشاهد كارثية.. إعصار ترامي القوي يدمر اليابان.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة وفنانون في ذكرى الاحتفال ببليغ حمدي.. صور

ممدوح عثمان: متحف القاهرة الأكبر فى الآثار والفنون الإسلامية.. صور

50 صورة من احتفالية توافق السنة الهجرية مع القبطية في المتحف الإسلامي

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

فيديو

البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو
التفاصيل الكاملة حول مبادرة القضاء على فيروس سي
عبد الحميد أباظة: مبادرة القضاء على فيروس سي قوية
محافظ المنوفية يتفقد مدرسة ثانوي ويحضر طابور الصباح.. صور وفيديو
معالجة نفسية: التنمر يتبع غريزة العدوان ويحتاج إلى تهذيب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟