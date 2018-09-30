مؤشر البحث العلمي: عرض 1260 فكرة وابتكارا في معرض القاهرة للابتكار خلال 4 سنوات

أكد مؤشر البحث العلمي لشهر سبتمبر الحالي أنه تم عرض 1260 فكرة وابتكارا في معرض القاهرة الدولي للابتكار خلال دوراته الأربعة السابقة، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كل عام.



وأشار المؤشر إلى أن إجمالي عدد الجوائز التي منحت كانت 165 جائزة مقسمة ما بين جوائز مالية واحتضان بإجمالي تمويل قدره 4 ملايين جنيه، حيث تم احتضان 14 فائزا بقيمة 2,3 مليون جنيه.



وأوضح أنه من المتوقع أن يحضر المعرض هذا العام - والذي سيعقد يوم 7 نوفمبر الحالي ولمدة يومين في نسخته الخامسة - ما يقرب من 600 عارض من مصر وماليزيا والصين والدول العربية والإفريقية وأكثر من 5000 زائر من المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وأضاف أنه سيتم خلال فعاليات المعرض هذا العام، عرض العديد من النماذج الأولية من الابتكارات المتميزة من أكثر من 40 مكتبا من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، ومشاركة 14 تحالفا من التحالفات التكنولوجية، وأكثر من 50 مشروعا من مشروعات التخرج، وما يقرب من 60 ابتكارا من الابتكار المجتمعي للأفراد، و17 شركة تكنولوجية ناشئة، وأكثر من 20 مشروعا من مشروعات التعليم الفني، و15 مشروعا من نماذج مساحات العمل المشتركة، وأكثر من 20 نموذجا من جامعة الطفل.



ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.



ويهدف المرصد إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر ، بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وغيرها من المنظمات الدولية.

