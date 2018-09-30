ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

مؤشر البحث العلمي: عرض 1260 فكرة وابتكارا في معرض القاهرة للابتكار خلال 4 سنوات

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:35 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد مؤشر البحث العلمي لشهر سبتمبر الحالي أنه تم عرض 1260 فكرة وابتكارا في معرض القاهرة الدولي للابتكار خلال دوراته الأربعة السابقة، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كل عام.

وأشار المؤشر إلى أن إجمالي عدد الجوائز التي منحت كانت 165 جائزة مقسمة ما بين جوائز مالية واحتضان بإجمالي تمويل قدره 4 ملايين جنيه، حيث تم احتضان 14 فائزا بقيمة 2,3 مليون جنيه.

وأوضح أنه من المتوقع أن يحضر المعرض هذا العام - والذي سيعقد يوم 7 نوفمبر الحالي ولمدة يومين في نسخته الخامسة - ما يقرب من 600 عارض من مصر وماليزيا والصين والدول العربية والإفريقية وأكثر من 5000 زائر من المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف أنه سيتم خلال فعاليات المعرض هذا العام، عرض العديد من النماذج الأولية من الابتكارات المتميزة من أكثر من 40 مكتبا من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، ومشاركة 14 تحالفا من التحالفات التكنولوجية، وأكثر من 50 مشروعا من مشروعات التخرج، وما يقرب من 60 ابتكارا من الابتكار المجتمعي للأفراد، و17 شركة تكنولوجية ناشئة، وأكثر من 20 مشروعا من مشروعات التعليم الفني، و15 مشروعا من نماذج مساحات العمل المشتركة، وأكثر من 20 نموذجا من جامعة الطفل.

ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.

ويهدف المرصد إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر ، بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وغيرها من المنظمات الدولية.

ترشيحاتنا

صدمة لأمريكا.. تحطم أغلى مقاتلة في أول غارة

بسبب لعب العيال.. مصرع طفل سقط من الطابق التاسع بشبرا الخيمة

دينا الشربينى تتصدر تويتر بعد سفرها مع عمرو دياب لنيويورك

الملكة إليزابيث تستعين بيد صناعية لتلوح للجمهور

تحرك عسكري أمريكي مفاجئ نحو الصين

داخل بطانية حمراء.. العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

والدة قتيل السلام: بلطجي ذبح ابني لمحاولته إنقاذ فتاتين من الاغتصاب.. الجيران: كان طيب وراجل شهم.. والمتهم وقف على الجثة وردد: خلصت عليك يا جدع.. فيديو وصور

الخيانة مسلسل لا ينتهى.. منجد يقتل عشيق زوجته ويلقي بالجثة في الترعة بالفيوم

أم كلثوم تحيي حفلا في السعودية.. فيديو

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

وصفة تخلصك من تراكم الدهون بسرعة لن تتوقعينها

شامبو وبلسم ماركات شهيرة .. ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالقليوبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان.. صور

لجنة اليونسكو تزور دير سانت كاترين واختيار مكتب دائم لها بالمحمية.. صور

محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث البرامون بالمستشفى العام

افتتاح عالمي لمبادرة القضاء على فيروس سي بحضور الرئيس السيسي منتصف أكتوبر .. صور

وزيرة الصحة: بيانات المواطنين مؤمنة تماماً ولا يمكن اختراقها .. صور

فيديو

وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟