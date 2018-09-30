الملكة إليزابيث تستعين بيد صناعية لتلوح للجمهور

يقوم العديد من الملوك والملكات بالتلويح في الاحتفالات العامة والكبرى،مما دفع مجموعة من الطلاب إلى ابتكار آلة تساعد على التلويح وأهدوها إلى الملكة "إليزابيث".



والآلة عبارة عن يد اصطناعية، وظيفتها التلويح، قام بإبتكارها طلاب بإحدى الجامعات الإسترالية، وقاموا بإهدائها للملكة إليزابيث في إحدى زيارتها، بحسب ما نشر موقع"People".



ولكن منذ أن حصلت الملكة على هذه الهدية لم يذكر أنها استخدمتها، فهي محتفظة بها، وأشارت الأميرة آن، أبنة الملكة إليزابيث، إلى أن الهدية كانت مضحكة وطريفة، واحبتها الملكة كثيرًا.



وأوضحت "آن" شكل الآلة،قائلة:"لقد أعطوها قفازا محشوة بذراع خشبي قادرة على التحرك والتلويح بشكل عاد.. صاحبة الجلالة شعرت بسعادة غامرة آنذاك".



وكانت الملكة قامت بزيارة أستراليا في أعمال رسمية أكثر من 12 مرة، منذ أن وصلت إلى العرش في عام 1952.

