فيديو وصور.. شوارع ومدن إندونيسيا تعاني من الدمار بعد تسونامي

نشرت وسائل إعلامية مقاطع فيديو، تبين آثار الدمار الشامل في إندونيسيا، إثر تعرضها لكارثة حقيقية، بعدما ضرب تسونامي ضخم مدنا إندونيسية ما أسفر عن مقتل 832 شخصا، ولا زالت السلطات تبحث عن ناجين تحت الأنقاض.



ورصدت اللقطات الدمار الواسع النطاق في البلاد بعد زلزال بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، خلفه تسونامي شديد.



وتبين المشاهد تدمير عدد كبير من المنازل، كما غمرت المياه مسجدًا ودمرت عددا كبيرا من المباني والسيارات.



وأدت الكارثة إلى خسائر كبيرة في البنى التحتية وتدمير عدد من الطرق الرئيسية والجسور، حيث تبين اللقطات دمارا وخرابا واسع النطاق في عدد كبير من المناطق.