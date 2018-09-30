انطلاق فعاليات معرض القاهرة للابتكار بحضور 5000 زائر.. 8 نوفمبر

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن انطلاق معرض القاهرة للابتكار في 8 و9 نوفمبر 2018 في نسخته الخامسة، ومن المتوقع أن يحضر المعرض هذا العام ما يقرب من 600 عارض من مصر وماليزيا والصين والدول العربية والإفريقية، وأكثر من 5000 زائر من المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.





ومن المقرر أن تقدم العديد من النماذج الأولية من الابتكارات المتميزة من أكثر من 40 مكتباً من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، ومشاركة 14 تحالفا تكنولوجيا، وأكثر من 50 مشروعا من مشروعات التخرج، وما يقرب من 60 ابتكارا مجتمعيا للأفراد، وعدد 17 شركة تكنولوجية ناشئة، وأكثر من 20 مشروعا من مشروعات التعليم الفني، و15 مشروعا من نماذج مساحات العمل المشتركة، وأكثر من 20 نموذجا من جامعة الطفل.





وشهد معرض القاهرة للابتكار خلال الدورات الأربعة السابقة، والذى تنظمة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كل عام، عرض 1260 فكرة وابتكار.



