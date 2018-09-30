رانيا محمود ياسين في حوار لـ صدى البلد: نجاح نصيبي وقسمتك 2 فاق توقعاتي.. ولن أعتزل التمثيل.. وأبحث عن برنامج جديد بشروطي

رانيا محمود ياسين:



نجاح "نصيبي وقسمتك 2" فاق توقعاتي المسلسل يركز على قضايا المرأة

لم أقلق من مناقشة قضية الإلحاد فى العمل

لم أهتم بترتيب الأسماء على التتر

لن أعتزل التمثيل

الشللية أقعدت عددا كبيرا من الفنانين في المنازل

لا أتدخل في اختيارات أبنائي الفنية

أبحث عن برنامج جديد بشروطي

زوجي لا يتدخل في اختياراتي الفنية





قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن دورها في مسلسل "نصيبي وقسمتك 2".وأضافت "ياسين"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "الدور جديد عليَّ، خاصة أن المسلسل اجتماعي يناقش قضايا حقيقية، فالنجاح فاق توقعاتي وأثبت لي أن العمل الجيد يفرض نفسه سواء كان في مسلسل أو فيلم أو مسرحية، ورغم أن دوري كان في قصة ضمن المسلسل، ولا يمكنني أن أنسى إشادة عائلتي وأصدقائي والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وأكدت رانيا أن القصة التي تناولها مسلسل "نصيبي وقسمتك 2" من واقع مجتمع خلال المواقف التي تمر بها الأسر من حيث مشاكل الزوج مع الزوجة أيضا مع الأهل.وتابعت: "الجمهور أصبح يفضل هذه النوعية من الأعمال الدرامية، المسلسل حاول أن يركز على المرأة من حيث طرح مواقف وقضايا تتعرض لها، حيث تفاعل الجمهور مع هذه القصة لأنهم شعروا أنها حياتهم".وقالت الفنانة إنه عندما عرض عليها دورها في مسلسل "نصيبي وقسمتك 2" وافقت عليه على الفور، على الرغم من أن المؤلف أبلغها بالعمل قبل التصوير بثلاثة أيام.وأضافت "رانيا" أنها لم تستعد للتحضير للشخصية بسبب ضيق الوقت رغم أنها كانت بعيدة عن التمثيل منذ أكثر من عامين.وأشارت إلى أن اللوك الذي ظهرت به في المسلسل من اختيارها، حيث حاولت طوال الوقت اختيار شكل يناسب الشخصية التي تؤدي دورها تتعرض لمواقف عديدة بسبب ظروف الحياة اليومية.وأوضحت: "لم أقلق من مناقشة قضية الإلحاد في حلقات "لحظة من فضلك" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك" نهائيا، لأن الهدف من طرح هذه الشخصيات في المسلسل هو انتباه الأسر للتصرفات الغريبة التي تطرأ على أبنائهم، لأننا في الفترة الأخيرة نجد هذه الظاهرة منتشرة بسبب عدم التوعية، فهناك أشخاص على استعداد لإقناع الشباب بهذه الأفكار والمعتقدات الخاطئة".وشارك في بطولة "لحظة من فضلك"؛ مي سليم، ومحمود عبد المغني، وفريال يوسف، ورشوان توفيق، وحنان يوسف، ومن إخراج مصطفى فكري.وأكدت رانيا أنها لن تعتزل الفن، خاصة بعد مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، وأشارت إلى أنها توقفت لفترة عن التمثيل نظرا لأن الأعمال التي كانت تعرض عليها لا تناسب مشوارها الفني، فمعظهما كانت مجاملات لذلك توقفت في هذه الفترة.وقالت إنها كانت قلقة من دورها في مسلسل "نصيبي وقسمتك 2" قبل تجسيده؛ لأن الدور كوميدي، ولكن فوجئت بردود الأفعال القوية عليه.وأضافت: "أتمنى أن أقدم عملا كوميديا، خاصة بعد نجاح شخصية "أمنية"، ولكن أريد أن أوجه رسالة للمنتجين والمخرجين بأن يركزوا على باقي الفنانين؛ لأننا أصبحنا نعاني من موضوع الشللية في الوسط الفني، كل عام نجد نفس المجموعة المشاركة في العمل، لا تغيير، فأنا ضد هذه الظاهرة؛ لأن هناك مجموعة كبيرة من الفنانين يجلسون في المنزل دون عمل".وأشارت إلى أن أن فكرة ترتيب الأسماء على التتر لا تهتم بها منذ يداية عملها في الوسط الفني.وتابعت: "بالنسبة لترتيب اسمي على قصة "لحظة من فضلك" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، لم أتحدث فيه مع المخرج لأسباب عديدة، أبرزها أن ما يهم الجمهور هو العمل والدور الجيد، ولكن اسمي على مسلسل "نصيبي وقسمتك" وضع في مكانه المناسب بعد الفنانة مي سليم ومحمود عبد المغني وفريال يوسف، فمن الطبيعي أن يوضع بهذا الشكل لأنهم الفترة الأخيرة كانوا يعملون وأنا كنت أركز في المجال الإعلامي".مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي يعرض الآن من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وموسيقى تامر كروان، وهذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها في الوطن العربي عمل درامي يحتوي على قصص مختلفة، كل منها لا تتجاوز 5 حلقات، تناقش قضايا مجتمعية حقيقية.من ناحية أخرى، قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إنها لا تدخل في اختيارات أبنائها الفنية لأن عائلتها تركت لي الاختيار.وأضافت: "لا أتدخل في اختياراتهم ولكن واجبي كأم أن أشرح لهم المتاعب الناتجة عن مهنة التمثيل، وأرى موهبة التمثيل في ابني الكبير "عمر"، أما "آدم" الصغير فيعشق التصوير ولديه إحساس بالصور أكثر من رائع، نحن عائلة فنية سواء الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الخال، فمن الطبيعي أن يكونوا موهبين".وأكدت أن زوجها الفنان محمد رياض لا يتدخل في اختياراتها الفنية، بل يعطي رأيه كنوع من الخبرة الفنية الطويلة التي يتمتع بها.وقالت إنه توجد حالة من التفاهم بينها وبين زوجها منذ ارتباطهما، ولا مانع من أخذ آراء بعضهما البعض ولكن لا يفرض رأيه والعكس.وأعربت رانيا محمود ياسين عن سعادتها الكبيرة بفكرة تقديم البرامج على شاشة الفضائيات في الفترة الأخيرة، خصوصا أن ردود الأفعال على تقديمها للبرامج كانت إيجابية.وأكدت أنها تبحث في فكرة برنامج جديدة تختلف عن الأفكار التي قدمتها من قبل، معربة عن تمنياتها أن تشارك في برنامج اجتماعي.