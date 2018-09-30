وفد الأهلي يزور ملعب السلام

حرص وفد من النادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، ويضم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، واللواء علاء صلاح مدير أمن مقر الأهلي بالجزيرة، وأمير توفيق مدير إدارة التسويق، على زيارة ملعب السلام لمعاينته صباح اليوم، الأحد.



وقام وفد الأهلي بعقد اجتماع تنسيقي مع كل من الليبي على الجيلاني، منسق عام مباراة وفاق سطيف الجزائري، والعميد ممدوح راغب مدير عام استاد السلام ومندوب من شركة بريزنتيشن؛ وذلك لمناقشة جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي ووفاق سطيف التي تقام بعد غدٍ الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية التي يقدر الأهلي دورها الكبير في إقامة المباريات وتأمين سلامة الجماهير.



كما يناقش وفد الأهلي التعليمات الخاصة بالمباراة، وتحديد أماكن الجماهير وفقا لفئة التذاكر، وكذلك المكان المخصص للسادة الإعلاميين وضيوف الكاف والوافدين من الشركات الراعية.



وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قد شكل لجنة برئاسة العامري فاروق، نائب الرئيس وعضوية كل من خالد الدرندلي أمين الصندوق وإبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي وممثلي الإدارات المعنية، وذلك للإشراف الكامل على تنظيم جميع مباريات الأهلي القادمة، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية واتحاد الكرة؛ حتى تخرج المباريات بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته.

