ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وفد الأهلي يزور ملعب السلام

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:47 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص وفد من النادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، ويضم العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، واللواء علاء صلاح مدير أمن مقر الأهلي بالجزيرة، وأمير توفيق مدير إدارة التسويق، على زيارة ملعب السلام لمعاينته صباح اليوم، الأحد.

وقام وفد الأهلي بعقد اجتماع تنسيقي مع كل من الليبي على الجيلاني، منسق عام مباراة وفاق سطيف الجزائري، والعميد ممدوح راغب مدير عام استاد السلام ومندوب من شركة بريزنتيشن؛ وذلك لمناقشة جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي ووفاق سطيف التي تقام بعد غدٍ الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية التي يقدر الأهلي دورها الكبير في إقامة المباريات وتأمين سلامة الجماهير.

كما يناقش وفد الأهلي التعليمات الخاصة بالمباراة، وتحديد أماكن الجماهير وفقا لفئة التذاكر، وكذلك المكان المخصص للسادة الإعلاميين وضيوف الكاف والوافدين من الشركات الراعية.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قد شكل لجنة برئاسة العامري فاروق، نائب الرئيس وعضوية كل من خالد الدرندلي أمين الصندوق وإبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي وممثلي الإدارات المعنية، وذلك للإشراف الكامل على تنظيم جميع مباريات الأهلي القادمة، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية واتحاد الكرة؛ حتى تخرج المباريات بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته.

ترشيحاتنا

جلسة حاسمة لاتحاد الكرة خلال أيام

تارة فارس.. فارقت الحياة بعد حصولها على لقب تتمناه الفتيات

بث مباشر.. الحكم في إعادة محاكمة المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد

أسعار تذاكر مباراة الأهلي ووفاق سطيف وطريقة الحصول عليها

عمرو دياب ودينا الشربيني يغادران إلى نيويورك.. صور

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

فيفى عبده بفستان ذهبى على البحر.. فيديو

تهديد أمريكي بتحريك الأسطول البحري لمحاصرة إمدادات الطاقة الروسية

البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو

فضيحة للحزب الحاكم في بريطانيا بسبب اختراق إلكتروني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري قبيل ذكرى أكتوبر.. صور

ميل مفاجئ في عمارة سكنية بشارع النحاس في طنطا.. صور

حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد

130 ألف طن من القمامة تهدد حياة المواطنين بالمحلة.. فيديو وصور

إقبال على منتجات سيوة بمعرض بيت السناري الأثري

فيديو

وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو
البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو
التفاصيل الكاملة حول مبادرة القضاء على فيروس سي
عبد الحميد أباظة: مبادرة القضاء على فيروس سي قوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟