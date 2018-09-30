تعليم مطروح: انطلاق الدراسة اليوم بمدرسة الضبعة النووية

انطلقت الدراسة الفعلي، صباح اليوم الأحد، بالمدرسة النووية بالضبعة، ومن المقرر افتتاحها رسميا الأسبوع القادم، بحضور وزير التعليم ومحافظ مطروح خلال الأسبوع القادم بعد الانتهاء من التعديلات البسيطة واكتمال التجهيزات.



وأكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التعليم بمطروح، أن التنسيق مستمر بين الإدارة العامة للتعليم الفني وتعليم مطروح بشأن اللمسات الاستعدادية النهائية بالمدرسة النووية.



وقال النيلي، إنه تم استقبال طلاب الصفين الأول والثاني بفندق الإقامة، وبدء الإعاشة الرسمية لهم، أمس "السبت"، وأشار الى أن الجميع يعمل على قدم وساق من أجل راحة ابنائنا الطلاب واطمئنان أولياء الأمور على انطلاق الدراسة في أجواء هادئة.



