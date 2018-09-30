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اقتصاد

تنفيذ 3936 شقة للإسكان الفاخر والمتميز بالعبور ونسب التنفيذ 81%

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:02 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه جار تنفيذ 816 وحدة سكنية (34 عمارة)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر بالمدينة، وبلغت نسبة الإنجاز 81% تقريبا، وتتراوح مساحات الوحدات المنفذة بالمدينة بين 130 و140 متر مربع تقريبا.

وتابع رئيس الجهاز، أنه يتم أيضا تنفيذ 3120 وحدة (130 عمارة) بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتميز بمتوسط مساحة 115 متر مربع تقريبا، وبلغت نسبة الإنجاز 50% تقريبًا.

وذلك إلى جانب تنفيذ عدد من المبانى الخدمية بالمدينة، وتشمل (مدارس، ومستشفيات، ومراكز شباب، ومراكز طبية وتجارية، وغيرها) لخدمة سكان المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الطرق والمحاور بالمدينة.

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