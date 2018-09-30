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منوعات

أم كلثوم تحيي حفلا في السعودية.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
نهى حمدي
أثار إعلان عن حفل لأم كلثوم في السعودية حالة من الضجة والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا "تويتر" بالمملكة.

فقد انتشر إعلان عن إقامة حفل غنائي للفنانة الراحلة منذ 47 عامًا أم كلثوم، بالمملكة وذلك باستخدام تكنولوجيا الهولوجرام، أو ما يعرف بـ"التصوير التجسيمي"، والذي يعمل من خلال عرض صورة طيفية للأشخاص.

وتصدَّر هاشتاج "أم كلثوم في السعودية" قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر"، وركزت التغريدات على السخرية من عودة أم كلثوم مرة أخرى إلى الحياة، بينما عبر آخرون عن فرحتهم بإقامة هذه الحفلة، مؤكدين على انتظارهم الحفل لحضوره.

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