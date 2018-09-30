ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: تسخير كل جهود المحافظات لإنجاح مبادرة فيروس سي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:14 م
صدى البلد
محمود مطاوع
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنه تم تجهيز المحافظات لمبادرة القضاء على فيرس سي، وهناك شباب مدرب وظيفته دعوة المواطنين لإجراء الكشف المبكر لفيروس سي، في محاولة من الحكومة لتوعية المواطنين حيث أن الوقاية خير من العلاج.

وأوضح "شعراوي" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الوزارة والمحافظين على استعداد تام لإنجاح المبادرة فهي مبادرة تاريخية على مستوى العالم.

ترشيحاتنا

انهيار طريق في شبين الكوم يتسبب في انقلاب لودر وإصابة سائقه.. صور

فضيحة للحزب الحاكم في بريطانيا بسبب اختراق إلكتروني

ريفيرا الشرق الأوسط.. معلومات لا تعرفها عن مشروع آمالا السعودي

فيديو وصور.. شوارع ومدن إندونيسيا تعاني من الدمار بعد تسونامي

شامبو وبلسم ماركات شهيرة .. ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالقليوبية

رئيس الكاف يشيد بقرار زيادة المشاركة الأفريقية في كأس العالم

نقل أحمد جلال إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

بسبب لعب العيال.. مصرع طفل سقط من الطابق التاسع بشبرا الخيمة

عمرو دياب ودينا الشربيني يغادران إلى نيويورك.. صور

افتتاح عالمي لمبادرة القضاء على فيروس سي بحضور الرئيس السيسي منتصف أكتوبر .. صور

صدمة لأمريكا.. تحطم أغلى مقاتلة في أول غارة

مسؤول إسرائيلي يكشف قيمة صفقة صواريخ اس-300 لسوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

كلوب يكشف حقيقة استمرار معاناة محمد صلاح بسبب الإصابة

داخل بطانية حمراء.. العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

بدأتها لجين عمران.. حكاية وصلات رقص الإعلاميات على السوشيال ميديا

تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مكتب الإرشاد لـ 7 أكتوبر للمرافعة .. صور

شال وطعنات .. لغز العثور على جثتين فى النيل بالقليوبية

عمرو دياب ودينا الشربيني يغادران إلى نيويورك.. صور

النجوم يرفعون شعار الصداقة خير من الزواج.. الحب والمودة يجمع شيرين رضا وعمرو دياب.. نادية الجندي ومحمد مختار أصحاب.. وعلاقة غادة عبد الرازق ومحمد فودة تفوق الحياة الزوجية

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

دينا الشربينى تتصدر تويتر بعد سفرها مع عمرو دياب لنيويورك

رد فعل مثير للمصلين لحظة وقوع زلزال بأندونسيا .. فيديو

الخيانة مسلسل لا ينتهى.. منجد يقتل عشيق زوجته ويلقي بالجثة في الترعة بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجنة اليونسكو تزور دير سانت كاترين واختيار مكتب دائم لها بالمحمية.. صور

محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث البرامون بالمستشفى العام

افتتاح عالمي لمبادرة القضاء على فيروس سي بحضور الرئيس السيسي منتصف أكتوبر .. صور

وزيرة الصحة: بيانات المواطنين مؤمنة تماماً ولا يمكن اختراقها .. صور

محافظ الجيزة يتفقد مشروع ازدواج طريق الحسانين بتكلفة 15 مليون جنيه.. صور

فيديو

وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟