وزير التنمية المحلية: تسخير كل جهود المحافظات لإنجاح مبادرة فيروس سي

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنه تم تجهيز المحافظات لمبادرة القضاء على فيرس سي، وهناك شباب مدرب وظيفته دعوة المواطنين لإجراء الكشف المبكر لفيروس سي، في محاولة من الحكومة لتوعية المواطنين حيث أن الوقاية خير من العلاج.



وأوضح "شعراوي" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الوزارة والمحافظين على استعداد تام لإنجاح المبادرة فهي مبادرة تاريخية على مستوى العالم.



