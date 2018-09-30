رئيس جامعة عين شمس يفتتح 4 وحدات علاجية.. الجبالي: نقدم خدمة مميزة بمبالغ زهيدة.. الكحكي: نمتلك أكبر مركز ذوي احتياجات خاصة يستقبل 7000 حالة شهريا

رئيس جامعة عين شمس:

الطب المهنة الوحيدة التي تمنح صاحبها ثوابا بجانب الراتب

عميد الدراسات العليا للطفولة:

نقدم خدمة علاجية مميزة بمبالغ زهيدة

مدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة:

نستقبل 7000 حالة شهريًا

افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أربع وحدات متميزة بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة، بحضور الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم السابق، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هويدا الجبالي، عميد الكلية، والدكتور أحمد الكحكي مدير المركز، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.وأكد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أن مهنة الطب التي حبانا الله بها هي المهنة الوحيدة التي يحصل ممتهنها على ثواب إلى جانب راتبه الشهري.وأعرب الدكتور جمال سامي عن سعادته بتحقيق المركز تقدما وتطورا ملحوظا، والذي بدأ عام 2004 داخل كلية الدراسات العليا للطفولة حتى الانتهاء من الرسوم الإنشائية الخاصة به، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بعدد كبير من الأطباء من مختلف التخصصات والجهات من أجل تقديم خدمة على أعلى مستوى.من جانبه، طالب الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بإلقاء الضوء على إنجازات مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدا بدوره البارز في تقديم خدمة مجتمعية متميزة.وأوضحت الدكتورة هويدا الجبالي، عميد الكلية، أن المركز من الوحدات المتميزة التي تنفرد بها الجامعة، لافتة إلى أنه يقدم خدماته مقابل مبلغ زهيد في متناول جميع طبقات المجتمع بمختلف أنماطها.من جانبه، قال الدكتور أحمد الكحكي، مدير المركز، إن المركز يستقبل أكثر من 7000 حالة شهريا، مشيرا إلى أنه يعد أكبر مركز حكومي على مستوى الجامعات المصرية، يقدم 28 خدمة متكاملة.شهدت الافتتاحية تكريم الدكتور جمال سامي، للمهندس أحمد رشاد، المتبرع بتجهيزات مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتورة هيام نظيف، العميد السابق لكلية الدراسات العليا للطفولة.وتتضمن الافتتاحات وحدة العلاج بالأكسجين هو عبارة عن استنشاق الأكسجين بنسبة 100% ولكن تحت ضغط عال، ما يؤدى إلى تخلص الجسم من السموم والبكتيريا وعلاج العديد من الأمراض المزمنة.وقالت عميد الكلية إن العلاج بالأكسجين ليس طريقة جديدة من طرق العلاج ولكنها معروفة منذ فترة طويلة، ولا يعلمها الكثيرون ويستغرب البعض من كيفية استخدام الأكسجين فى العلاج.كما تم افتتاح غرفة التكامل الحسي، أو غُرفة المثيرات الحسّية وهي عبارة عن غرفة خاصة تم تصميمها لتنمية حواس البشر؛ حيث يُمكن استخدامها كعلاج للأطفال الذين يعانون من محدودية مهارات التواصل.أما عن وحدة العلاج المائي، التي تم افتتاحها، فهي وسيلة من وسائل العلاج الطبيعي، ويشمل جميع الوسائل الخارجية لاستخدام السوائل لغرض العلاج، ويعد الماء أفضل أنواع السوائل لما يمتاز به من سهولة التغيير من صورة إلى أخرى، وينقل الحرارة والبرودة لجسم الإنسان، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على امتصاص وتسريب الحرارة.