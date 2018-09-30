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فن

محمد نور لصدى البلد: كلام كبار مسلسل اجتماعي من واقع المجتمع

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:24 م
صدى البلد
شيري نبيل
قال النجم محمد نور من خلال الندوة التي أقامها موقع صدى البلد: هناك أسباب عديدة جعلتني أوافق على المشاركة في مسلسل "كلام كبار" هو أن المسلسل اجتماعي لايت، يناقش بالفعل قضايا حقيقية وأيضا أنا عاشق للاطفال وكنت أتمنى أن أشارك في عمل فني للأطفال، وبالفعل الحلم تحقق في عمل فني بسيط بالإضافة الى أنه عندما عرض علي الدور وجدت أن السيناريو مكتوب بشكل بسيط وجيد ومحترم يناسب الأسر والعائلات.

مسلسل "كلام كبار" اجتماعى كوميدى تشويقى، يدور حول 6 أطفال وهم أبطال رئيسيين فى العمل تحدث بينهم مفارقات كوميدية مع أبطال العمل، ويشارك في بطولته كل من إيهاب فهمى والمطرب محمد نور وهناء الشوربجى وطاهر أبو ليلة ونورهان ومروة عبد المنعم وندى عادل ودعاء رجب، تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج ملاك بشاى.

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