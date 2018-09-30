بدأتها لجين عمران.. حكاية وصلات رقص الإعلاميات على السوشيال ميديا

كندة ديوب لم تكن الإعلامية الأولى التى أثارت السوشيال ميديا بمقطع الفيديو المتداول لها، بل سبقتها لجين عمران، المذيعة السعودية، والتى اعتبرت هذا التصرف من وجهة نظرها حرية، وأن راحتها أهم من نظرة الجمهور لها كرد على على أحد الأسئلة الموجهة لها عبر "سناب شات".
وفى المقابل، جاء رد كندة ديوب مغايرا للجين
عمران، حيث عبَّرت عن
احترامها لإدارة القناة بقرار الوقف عن العمل، رغم عدم قناعتها بقرار إيقافها.
وقالت قناة "سوريا دراما" التى تقدم من خلالها "ديوب" برنامج صباح دراما، في بيان صدر عنها على صفحتها الرسميّة في "فيس بوك": "نبَّهت إدارة القناة الزميلة كندا شفهيًّا وعدم ظهورها لمدة أسبوعين في برنامج "صباح دراما"،الذي تظهر من خلاله مرة في الأسبوع، والسبب هو مخالفتها للضوابط والمعايير المذكورة وقيامها بالرقص في عربة البث الخاصة بنقل الحفل الفني الذي قدَّمته في معرض دمشق الدولي".
وعبرت كندة عن احترامها لإدارة القناة، رغم عدم قناعتها بقرار إيقافها.
وقالت "ديوب"، في تعليق منها على القرار عبر صفحتها على "فيس بوك": "بخصوص توضيح إدارة القناة التي أحترمها، أولًا أنا تحت سقف
القانون وملتزمة بالقوانين والتعليمات كافة، ومن الطبيعي أن أنفذ أي عقوبة تتخذ
بحقي في حال أخطأت، ثانيًا لم أعترض على قرار العقوبة لأنه كان شفهيًّا ولا يوجد
كتاب موقع حتى أقدّم اعتراضًا رسميًّا عليه وأتوجه فيه للجهات الأعلى بالإدارة".
نصيحة المذيعة للجمهور
وأضافت: "ثالثًا؛ أنا عبَّرت عن عدم اقتناعي بسبب العقوبة وهو حق لي، بكل بساطة أديت مهمتي وانتهيت من تقديم الحفل، وبالكواليس تفاعلت مع الحفل وغناء الفنان مثل أي أحد من الحضور، بالنهاية أنا أحترم المؤسسة التي أنتمي إلها وحالة الاعتراض على العقوبة هي أمر صحي وطبيعي وحق تتضمنه طبيعة العمل المؤسساتي".
وأنهت المذيعة تعليقها على القرار بقولها: "لا تنسوا تبتسموا
وتضحكوا وتحبوا وترقصوا".