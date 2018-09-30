ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

بدأتها لجين عمران.. حكاية وصلات رقص الإعلاميات على السوشيال ميديا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:14 م
ميس رضا
«أنا تحت سقف القانون وملتزمة بالقوانين والتعليمات».. كلمات وردت على لسان الإعلامية السورية كندة ديوب ردًا على قرار وقفها عن العمل لمدة أسبوعين، وذلك في عقاب إداري عقب نشرها فيديو وهي ترقص داخل سيارة البث الخاصة، بنقل الحفل الفني الذي قدَّمته في معرض دمشق الدول أخيرًا.
بدأتها لجين عمران..

كندة ديوب لم تكن الإعلامية الأولى التى أثارت السوشيال ميديا بمقطع الفيديو المتداول لها، بل سبقتها لجين عمران، المذيعة السعودية، والتى اعتبرت هذا التصرف من وجهة نظرها حرية، وأن راحتها أهم من نظرة الجمهور لها كرد على على أحد الأسئلة الموجهة لها عبر "سناب شات".

وفى المقابل، جاء رد كندة ديوب مغايرا للجين عمران، حيث عبَّرت عن احترامها لإدارة القناة بقرار الوقف عن العمل، رغم عدم قناعتها بقرار إيقافها.


بدأتها لجين عمران..

وقالت قناة "سوريا دراما" التى تقدم من خلالها "ديوب" برنامج صباح دراما، في بيان صدر عنها على صفحتها الرسميّة في "فيس بوك": "نبَّهت إدارة القناة الزميلة كندا شفهيًّا وعدم ظهورها لمدة أسبوعين في برنامج "صباح دراما"،الذي تظهر من خلاله مرة في الأسبوع، والسبب هو مخالفتها للضوابط والمعايير المذكورة وقيامها بالرقص في عربة البث الخاصة بنقل الحفل الفني الذي قدَّمته في معرض دمشق الدولي".

بدأتها لجين عمران..
وأضافت القناة أن "الزميلة لم تعترض على هذا التنبيه، وكان بإمكانها الاعتراض على التنبيه الشفهي الموجَّه لها من قبل مديرة القناة؛ لأننا نعمل في مؤسسات نحترمها وننتمي إليها، لذلك نستغرب كل هذا التشويه والتجييش والشخصنة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراء إداري بديهي في أي مؤسسة".
بدأتها لجين عمران..

وعبرت كندة عن احترامها لإدارة القناة، رغم عدم قناعتها بقرار إيقافها.

وقالت "ديوب"، في تعليق منها على القرار عبر صفحتها على "فيس بوك": "بخصوص توضيح إدارة القناة التي أحترمها، أولًا أنا تحت سقف القانون وملتزمة بالقوانين والتعليمات كافة، ومن الطبيعي أن أنفذ أي عقوبة تتخذ بحقي في حال أخطأت، ثانيًا لم أعترض على قرار العقوبة لأنه كان شفهيًّا ولا يوجد كتاب موقع حتى أقدّم اعتراضًا رسميًّا عليه وأتوجه فيه للجهات الأعلى بالإدارة".

بدأتها لجين عمران..

نصيحة المذيعة للجمهور

وأضافت: "ثالثًا؛ أنا عبَّرت عن عدم اقتناعي بسبب العقوبة وهو حق لي، بكل بساطة أديت مهمتي وانتهيت من تقديم الحفل، وبالكواليس تفاعلت مع الحفل وغناء الفنان مثل أي أحد من الحضور، بالنهاية أنا أحترم المؤسسة التي أنتمي إلها وحالة الاعتراض على العقوبة هي أمر صحي وطبيعي وحق تتضمنه طبيعة العمل المؤسساتي".

وأنهت المذيعة تعليقها على القرار بقولها: "لا تنسوا تبتسموا وتضحكوا وتحبوا وترقصوا".

ترشيحاتنا

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

حاكم دبي يعتمد أكبر ميزانية في تاريخ الاتحاد بـ 180 مليار درهم

شامبو وبلسم ماركات شهيرة .. ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالقليوبية

الخيانة مسلسل لا ينتهى.. منجد يقتل عشيق زوجته ويلقي بالجثة في الترعة بالفيوم

عمرو دياب ودينا الشربيني يغادران إلى نيويورك.. صور

دينا الشربينى تتصدر تويتر بعد سفرها مع عمرو دياب لنيويورك

إحالة مسؤولي مدرسة أبو زعبل الإعدادية بالخانكة للتحقيق بسبب التوك توك

شعبة الدواجن: 50% ارتفاعا متوقعا فى أسعار الدواجن بعد ضريبة القيمة المضافة

انهيار طريق في شبين الكوم يتسبب في انقلاب لودر وإصابة سائقه.. صور

الملكة إليزابيث تستعين بيد صناعية لتلوح للجمهور

رئيس الكاف يشيد بقرار زيادة المشاركة الأفريقية في كأس العالم

صدى البلد ينشر تعديلات نص الاتهام المسند لمتهمي أحداث مكتب الإرشاد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجنة اليونسكو تزور دير سانت كاترين واختيار مكتب دائم لها بالمحمية.. صور

محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث البرامون بالمستشفى العام

افتتاح عالمي لمبادرة القضاء على فيروس سي بحضور الرئيس السيسي منتصف أكتوبر .. صور

وزيرة الصحة: بيانات المواطنين مؤمنة تماماً ولا يمكن اختراقها .. صور

محافظ الجيزة يتفقد مشروع ازدواج طريق الحسانين بتكلفة 15 مليون جنيه.. صور

فيديو

وزيرة الصحة تعلن عن المبادرة الخاصة بالرعاية المركزة والحضانات والطوارئ
وزير التنمية المحلية: مبادرة القضاء على فيروس سي الأضخم على مستوى العالم
وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مبادرة القضاء على فيروس سي
وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟