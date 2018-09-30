بدأتها لجين عمران.. حكاية وصلات رقص الإعلاميات على السوشيال ميديا

«أنا تحت سقف القانون وملتزمة بالقوانين والتعليمات».. كلمات وردت على لسان الإعلامية السورية كندة ديوب ردًا على قرار وقفها عن العمل لمدة أسبوعين، وذلك في عقاب إداري عقب نشرها فيديو وهي ترقص داخل سيارة البث الخاصة، بنقل الحفل الفني الذي قدَّمته في معرض دمشق الدول أخيرًا.

كندة ديوب لم تكن الإعلامية الأولى التى أثارت السوشيال ميديا بمقطع الفيديو المتداول لها، بل سبقتها لجين عمران، المذيعة السعودية، والتى اعتبرت هذا التصرف من وجهة نظرها حرية، وأن راحتها أهم من نظرة الجمهور لها كرد على على أحد الأسئلة الموجهة لها عبر "سناب شات". وفى المقابل، جاء رد كندة ديوب مغايرا للجين عمران، حيث عبَّرت عن احترامها لإدارة القناة بقرار الوقف عن العمل، رغم عدم قناعتها بقرار إيقافها.



وقالت قناة "سوريا دراما" التى تقدم من خلالها "ديوب" برنامج صباح دراما، في بيان صدر عنها على صفحتها الرسميّة في "فيس بوك": "نبَّهت إدارة القناة الزميلة كندا شفهيًّا وعدم ظهورها لمدة أسبوعين في برنامج "صباح دراما"،الذي تظهر من خلاله مرة في الأسبوع، والسبب هو مخالفتها للضوابط والمعايير المذكورة وقيامها بالرقص في عربة البث الخاصة بنقل الحفل الفني الذي قدَّمته في معرض دمشق الدولي".

وأضافت القناة أن "الزميلة لم تعترض على هذا التنبيه، وكان بإمكانها الاعتراض على التنبيه الشفهي الموجَّه لها من قبل مديرة القناة؛ لأننا نعمل في مؤسسات نحترمها وننتمي إليها، لذلك نستغرب كل هذا التشويه والتجييش والشخصنة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراء إداري بديهي في أي مؤسسة".

وعبرت كندة عن احترامها لإدارة القناة، رغم عدم قناعتها بقرار إيقافها. وقالت "ديوب"، في تعليق منها على القرار عبر صفحتها على "فيس بوك": "بخصوص توضيح إدارة القناة التي أحترمها، أولًا أنا تحت سقف القانون وملتزمة بالقوانين والتعليمات كافة، ومن الطبيعي أن أنفذ أي عقوبة تتخذ بحقي في حال أخطأت، ثانيًا لم أعترض على قرار العقوبة لأنه كان شفهيًّا ولا يوجد كتاب موقع حتى أقدّم اعتراضًا رسميًّا عليه وأتوجه فيه للجهات الأعلى بالإدارة".