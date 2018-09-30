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أخبار البلد

مايا مرسي للسيدات: خلو بناتكو تفكر في مشاريع.. مفيش وظائف

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:14 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية تلعب دورًا محوريًا فى تحقيق الأمن القومى والحفاظ على الهوية المصرية.

ووجهت رئيسة المجلس خلال ندوة "المراة المصرية.. الامن القومي"، اليوم الأحد، رسالة للسيدات، قائلة: "خلوا بناتكوا تفكر يكون ليها مشاريع خاصة بيها ومبقاش فى وظائف، وعلى الشباب أن يفكر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا ينتظر وظائف الحكومة".

كما وجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب وأعداء الإنسانية وهى حرب لا تقل شراسة عن حرب أكتوبر.

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