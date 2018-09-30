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اقتصاد

خبير اقتصادي: مطار القاهرة أساس لجذب السياحة العالمية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:16 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
آية الجارحى
أكد إلهامي الزيات، الخبير السياحي، إن لمطار القاهرة أهمية خاصة في جذب السياحة العالمية، قائلا إن مطار القاهرة أساسي لجلب السياحة الثقافية والخاصة وسياحة المؤتمرات. 

وأضاف الخبير السياحي خلال كلمته بندوة "تحرير السماوات المصرية: فرصة ضائعة؟ أم هدر للموارد ؟" ان القاهرة مركز للسياحة الغالية، مشيرا الى ان تكلفة الرسوم التي تفرض من قبل مصر للطيران أثرت على عدد السائحين القادمين الي مصر من خلال مطار القاهرة.

وأشار الي ان نحو مليون سائح يأتي الي مصر من سياحة المطارات، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة مصر للطيران.

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